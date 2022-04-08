竹北市豆子埔溪沿線景觀及設施，已不符竹北市民的需求。（羅浚濱攝）

竹北市豆子埔溪沿線步道等設施，已不符竹北市民的需求。（羅浚濱攝）

貫穿新竹縣治區的豆子埔溪，旱季時常發生魚群缺氧大量暴斃情形，沿線設施已不符竹北市民的需求，縣府委託工程顧問公司規畫，並召開研討會及公民參與工作坊，預計分上、中上、中下及下游分期分區整治，來打造豆子埔溪成為觀光休憩的新亮點。

豆子埔溪全長約11.4公里，沿岸景觀和設施已不符竹北市民的需求，縣長楊文科希望把豆子埔溪翻轉成台中市的柳川、綠川，去年請台大土木系教授李鴻源提供河川治理的建議，縣府委請顧問公司完成規畫，將配合全國水環境改善計畫第六批次工程補助經費，向中央爭取2.1億元，分期分區整治豆子埔溪。

上游從永興橋至安溪寮橋規畫為農業休閒區，鄰水開放空間，並串聯既有步道及自行車道，提供民眾休閒活動。中上游從安溪寮橋至縣政一號橋，定位為都會水岸，加強兩岸綠美化，水道內生態棲地營造，接續都市綠廊。

中下游從縣政一號橋至社崙橋，位處竹北光明商圈精華地帶，定位為親水生活區，將加強親水空間營造，打造成觀光休閒的亮點。下游社崙橋到河川終點，定位為生態及田園景觀保留區，配合自行車活動，引導民眾感受自然環境。

工務處代理處長江良淵指出，豆子埔溪前期目標要先解決惡臭問題，建置汙、雨水的截流和淨化水的放流系統，推展家戶接管，提升汙水下水道的接管率，並增加礫間處理場，來改善目前溪水的水質。

竹北市的議員們8日在座談會時，有建議挖深渠道和做攔河堰來淨化水質，礫間處理廠設置更下游位置，認應設置介紹生態立牌，加強豆子埔溪沿線居民對溪的認同感。