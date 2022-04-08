第四分局偵查隊小隊長廖述寅，深入校園向青少年學子宣導新興毒品態樣。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

偵查隊小隊長廖述寅擔任緝毒講師。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市警第四分局偵查隊小隊長廖述寅，日前報考中央警察大學警佐班，高中第三類刑事警佐班，擁有23年刑事資歷的他，是獲高檢署認證邀請的網路緝毒講師，即將在18日重新回到學生身分，前往警大受訓，心境轉變微妙，也期待能充實自己，有滿滿收穫。

廖述寅曾在2018、2019連續2年榮獲警政署長陳家欽頒發緝毒楷模、前年獲頒內政部國家警光獎查緝毒品類績優人員，獲獎無數的他，是獲得台灣高等檢察署肯定，受邀擔任「網路緝毒誘捕偵查及溯源技巧」」認證緝毒講師。

即將從經驗老到的緝毒高手，重新回歸學生身分智警大受訓，被警界同仁暱稱「販毒終結者」的廖述寅說，網路科技發達，資訊快速傳遞，他深感查緝毒品需要與時俱進，因此有別於以往傳統辦案模式，他主動出擊，鑽研時下年輕人最常使用的各種交友軟體、線上遊戲APP，從中抽絲剝繭，成功斷絕網路毒品交易。

廖述寅透露，網路緝毒查緝成果豐碩，幕後軍師是自己仍在讀高一的兒子，父子倆人常在家中討論最新網路流行時事、用語，幫助他更清楚了解網路世代的喜好。

不法分子經常誘騙、利用涉世未深的青少年投入犯罪工作，因此他近年主動將緝毒重心轉移至虛擬網路世界，有效打擊網路犯罪，績效卓著。他還會利用勤餘時間深入各大校園、公務機關，宣導新興毒品態樣，查緝犯罪的同時，不忘宣導犯罪預防知識的重要性。

第四分局長許明耀表示，廖述寅小隊長平日工作態度認真積極，鑽研科技偵查技巧、辦案有成，表現優異，足可為同仁表率，他在勤餘時間不忘積極充實自我，即將赴警大進修更上層樓，相信未來結訓後派官，將擔任更重要的職務。