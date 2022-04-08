桃園新增25例本土個案，其中7例是居隔期間陰轉陽個案、8例與其他縣市確診者接觸匡列採檢確診，有明確感染來源，社區感染風險較低，另有10例的感染源尚待釐清。

衛生局長王文彥表示，7例為居隔期間陰轉陽個案皆發生在市內5條傳播鏈中，其中與大潭電廠新增1例、網購電商凡美工作室新增2例、基隆確診者接觸再衍生至聯邦銀行者新增2例、新北柔道場接觸者新增2例，另有8例則是與其他縣市確診者接觸匡列採檢確診，都有明確感染來源。

「有10例感染源不明！」王文彥指出，較須留意的有3例為大學生，分別為案25961、案25963及案26240，其中2人因出現症狀採檢確診、1人曾有花蓮旅遊史，返桃園採檢確診。其餘6例則是職場要求員工清明連假須快篩陰性再返回職場，5日快篩陽性、6日PCR採檢確診，分別為案25962、案25966、案25969、案26140、案25974和案26239。

王文彥說，最後1例是桃園某職場1位外籍移工（案26137），7日有症狀採檢確診，衛生局接獲通知後已安排該職場採檢122人，並針對同棟宿舍及同部門移工共38位送至集中檢疫所隔離，這10例感染源不明，都還在調查中。

新聞處長詹賀舜表示，桃園社區採檢站8日共採檢1390人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢14萬828人，其中陰性13萬9060人、陽性257人，其餘1511人檢驗中。9日至10日每日上午9時至12時，市府在桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、觀音區金湖市民活動中心、八德區八德綜合大樓及平鎮區龍岡大操場天幕球場旁，共開設5處社區採檢站，請市民朋友若足跡與確診者重疊，或自覺有必要，可帶健保卡前往採檢。