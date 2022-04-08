據澎湃新聞報導，吉林省政府在8日召開的本輪疫情防控工作第29場新聞發佈會上表示，從3月2日吉林市突發疫情，經過37天，4月7日8點至8日8點進行的最新一輪社會全員核酸檢測已經完成。按照大陸國家疫情防控有關規定，經過對檢測結果的綜合研判，吉林市疫情防控指揮部判定，已經實現社會面清零目標。

根據吉林省官方指出，3月25日吉林市啟動5天的社會面清零攻堅行動，省市緊急動員，連續幾日單日新增陽性感染者穩定下降，尤其是社會面感染者大幅下降。

由於受批發市場、方艙建設工地等突發聚集性疫情影響，阻滯攻堅行動如期實現預期目標。但通過5天攻堅，疫情包圍圈基本縮小到船營區、昌邑區、高新區三個區。

再直到4月4日晚間，經過分析研判，按照城區疫情分佈圖，逐社區、逐樓棟、逐單元排查轉運隔離風險人員，累計轉運隔離密接、次密接人員共1萬3099人。

而後統計截至4月7日24點，吉林市累計報告本土感染者26462例，其中確診病例13517人、無症狀感染者12945人。