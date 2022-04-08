汽車水箱零件廠吉茂（1587）自結3月合併營收2.33億元，創下歷史單月新高，年增16.35％；累計第一季合併營收6.72億元、年增12.70％。

吉茂表示，今年雖仍面臨疫情等外在不確定因素干擾，但因客戶持續強勁訂單需求下，旺季提前到來，營收再創歷史新高。目前兩岸工廠已於農曆年前後添購進設備為增產做準備，加上年後員工招募陸續到位，產能已逐步增加，確保能滿足客戶之需求。

吉茂表示，去年受到原材鋁價高漲及美元匯率貶值等影響，導致毛利率下滑至22％，雖於去年第三季已做客戶調漲價格，但客戶舊有訂單未消化完畢，調整效應將遞延於今年第二季才陸續顯現；另因應年初區域衝突國際鋁價持續處於高檔，也將再次評估調整客戶售價，以拉升毛利率水準。

展望今年，在同業退出美國市場之轉單效應及美中貿易紛爭高額關稅等利多影響下，樂觀看待今年營收，法人預估吉茂在兩岸工廠產能拉升，積極搶占市場下，全年營收可望有15％至20％的高成長，再挑戰歷年新高。