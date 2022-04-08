高雄娛樂圈傳播鍊不斷延燒，截自目前為止，4間娛樂場所包括雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國等已造成97人染疫。昨（7日）有男網友在PTT轉發高雄市政府公布的足跡圖，讓在地人也忍不住驚呼，「好色喔，一堆養生會館」、「老司機紓壓名單」。

一名男網友在PTT的Kaohsiung板貼出昨天高雄市的確診者足跡圖，立刻引起鄉民熱議，「根本高雄風化場所一覽表」、「好色喔，一堆養生會館」、「老司機紓壓名單」、「看各種舞廳會所養生館名單也蠻有趣的」、「看足跡才發現高雄這麼好玩」、「根本是不同世界的足跡」、「好多我不曾接觸過的領域」。

還有在地人直呼，「中鏢事小，被親友得知流連聲色場所，名譽大受打擊」、「我發現高雄的確診者很誠實，很敢講自己去玩」。也有人感嘆，「這種疫調存在的意義就只剩下看看哪邊有好吃的」、「疫情燒到風化場所就知道擋不住了，畢竟不是每個人都這麼誠實」。

今（8日）高雄爆增58例本土個案，其中38例都與娛樂場所有關。高市府衛生局說明，由於案25606在3月29日曾與在3月26日到台中參加婚宴的案23388有所接觸，隨後案25606又於3月31日到雅閣、金芭黎工作，而雅閣工作人員又曾去過帝堡，才導致整起群聚事件發生，目前4間娛樂場所包括雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國等已造成97人染疫。

高雄市長陳其邁今天也宣布，因應足跡重疊的確診者數量攀升，針對特定娛樂場所擴大採檢作業將延長至4月14日，並呼籲相關場所的員工、顧客，以及有相關場域足跡重疊者，盡速至社區篩檢站採檢。

特定娛樂場所擴大採檢作業延長至4月14日。（高雄市政府提供）