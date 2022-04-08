接待中心用來銷售，功能往往千篇一律，遠雄「琢蘊」位於高雄科工館生活圈，在高雄首創接待會館結合TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋，打造最特別的書屋接待中心，傳遞遠雄生活美學品牌精神，目前「琢蘊」成交價達49.3萬元，創三民區實價登錄價格最高，銷售已近4成，換算下來，平均月售20戶。

圖說：遠雄「琢蘊」接待會館「書是生活」8日正式對外開放，舉辦開幕記者會。(記者張雅雲攝)

遠雄「琢蘊」接待會館「書是生活」8日正式對外開放，邀請遠雄房地產總經理張麗蓉、台灣蔦屋總經理橋本龍之介、世界冠軍咖啡師王策、以及遠雄琢蘊的已購客戶，一同來見證「書是生活」閱讀書屋開幕。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，高雄接待中心首次內有由TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋企畫專區及選書，除了讓接待中心打破以往的界線，成為地方的新生活場域，也讓未來的住戶，實際感受住進遠雄琢蘊後的生活，是一個以自然為核心的書香社區。

圖說：高雄接待中心首次內有由TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋企畫專區及選書。(記者張雅雲攝)

台日合作TSUTAYA BOOKSTORE為遠雄「琢蘊」量身打造「書是生活」空間，遠雄房地產副總經理許文宗表示，即日起至7/31，每日提供20杯免費咖啡，邀請鄰里好友來品咖啡、看好書、體驗優閒自然的品味生活。未來完工後，社區公設的圖書空間也與蔦屋簽約2年，包括選書、換書都由蔦屋負責，2年後由管委會自行決定是否續約。

圖說：完工後，社區公設的圖書空間與蔦屋簽約2年，包括選書、換書都由蔦屋負責。(記者張雅雲翻攝)

張麗蓉笑說，一般接待中心只做銷售房屋，反正短期內接待會館都會存在，不如多加利用，規劃成書店，讓社區民眾、已購客都能輕鬆來體驗遠雄品牌精神。

圖說：「琢藴」實際成交價49.3萬元，達三民區實價登錄統計數據以來新高。(記者張雅雲翻攝)

遠雄「琢藴」去年9月開案，開價40~55萬元，實際成交價39~49萬元，達三民區實價登錄統計數據以來新高，對價格有定錨效應，目前已銷售近4成，約120戶，換算下來，平均單月賣出20戶，張麗蓉坦言，銷售速度有點出乎預料，已經高於原先設定目標。

至於遠雄接下來的推案計畫，位於農16的「PARK16」預計5月公開，共233戶，總銷26億元。第4季則有三民區「人道國際酒店」合建案預計推出，總銷70億元。台南下半年則是3案齊發，分別位於海佃、大灣、鹽行，總銷共80億元，總計今年台南、高雄即將公開新案，總銷金額高達176億元，依舊對後市充滿期待。