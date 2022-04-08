111年全國大專校院運動會第一面金牌，8日在角力賽場產生！由公開男子組、希羅式第一級北市大黃瑞棋再摘金牌，這是他連續第3年摘金，而這3年的金牌戰對手都是台灣體大茆祐豪。本屆全大運東道主國立體育大學，今天金牌也順利開張，由林秉宏收下本屆國體第一金！

由於受到本土疫情影響，全大運大會宣布，率先開賽的角力賽事閉門比賽，不開放觀眾進場，讓黃瑞棋感到相當可惜。他說，很希望在觀眾面前發揮，尤其是家人，「家人不常看我比賽，很希望有機會表現給他們看，真的很可惜。」

本屆全大運由國立體育大學擔任東道主，角力賽事先登場。黃瑞棋在預賽先以11比5擊敗茆祐豪，接著以9比0再勝中正大學翁珍璟。下午金牌戰，他再戰茆祐豪，以10比0提前結束比賽。開賽黃瑞棋先以帶手繞背後獲得2分，接著背控再獲2分，繼續滾橋2分，最後再做側拋摔4分，10比0結束比賽奪勝。連3年在全大運登頂，黃瑞棋希望自己未來能有機會站上國際舞台：「想為台灣拿下獎牌。」

「我是2021亞洲盃銅牌，是台灣第2人。」雖然已在全國比賽得名，還站上過國際賽頒獎台，但黃瑞棋認為，自己還需要克服心理層面的壓力，「現在我在國家訓練中心培訓，目標是今年9月的杭州亞運。只是仍有很多人質疑我。他們不知我是誰，沒看過我。因此我想用實力證明自己，也希望能衝擊亞奧運。」他說，「備戰亞運有點壓力，不知道國外的強度，但會努力試試看。」

北市大黃瑞棋之外，公開組希羅式二至六級金牌分別由輔仁大學邱冠儒、國體大林秉宏、北市大姚來興、北市大高浩誠、中正大學陳威宏拿下；一般組一至四級由樹人醫專許智崴、國防大學徐逢駿、國防大學高逸昇、北市大葉哲偉奪金。

首日角力賽程結束後，統計北市大奪下4金3銀4銅共11面獎牌最多；其次台灣體大拿下1銀6銅共7面獎牌；國體大有1金2銀1銅共4面獎牌。全大運角力賽明後兩天還有賽程，因考量防疫都採閉門比賽，不開放一般觀眾進場觀賽，選手進場也須下載app登錄每日狀況及疫苗證明。9日賽程為女子自由式公開組及一般組。