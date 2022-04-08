林姓男子2019年在網路下載正妹照片，偽裝林姓正妹在交友軟體上獵男。3名男子先後到桃園市蘆竹區其住處，摸黑與其發生共17次性行為，1人識破後提告。其他人才發現「她」竟是男兒身，遭法院以13個強制性交罪處4年6月有期徒刑，可上訴。

檢方調查，林姓男子在網路下載年輕正妹照片，偽裝是該正妹，在多個交友軟體上認識男生，並邀請男生到其住處性交。

21歲男控訴，2019年12月和林姓妹妹約好後，由佯稱是妹妹哥哥的林男載他到住處，他先在關燈的房間內滑手機，感覺有人推門進來，對方自稱是林姓妹妹，一進門就脫掉褲子為其口交，並且抓他下體與其發生性行為。男子說，有感覺輪廓與照片差很多，想拿手機開燈看，卻被打斷，後來硬不起來草草結束，起初懷疑只是「照騙」，隔天發現下體有糞便，才驚覺是林姓妹妹竟是男生。

25歲男子則稱，2020年2月至5月和妹妹相約性交12次，每次都是他到林男住處外超商，由林姓哥哥接送，並帶到林姓妹妹房間，還稱怕家人發現要求關燈。隨後林姓妹妹進入房間與其性交，隔天起床後，哥哥都說妹妹去上課，因此始終沒見到妹妹真身。他也說，因為自己是處男，沒有其他經驗，有摸妹妹下體，感覺就是女生。

因21歲男識破林姓妹妹是男兒身，向警方提告才曝光。林男辯稱，沒有與他們發生性交。辯護人還稱，25歲男認為跟女性發生性行為，對象自然不可能是林男。

但法院認為，男子與林男發生性交行為描述詳細，還有手機對話內容，認定屬實，且林男使用詐術，讓他們以為林男就是林姓妹妹。且林犯後始終否認犯行，毫無悔意，也未賠償任何損害，因此依13個強制性交罪處4年6月有期徒刑，可上訴。

至於另外1名23歲男子與林姓妹妹發生4次性交，男子說，摸林女時，感覺皮膚粗糙、肥胖 ，不像是女生，頭髮也像是假髮。雖然有懷疑過，但林女都會生氣，當時又要考試，需要發洩壓力，因此就算了。法院則認為，23歲男基於其自身需求評估而仍同意，並未違反意願，林男與23歲男強制性交部分無罪。

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