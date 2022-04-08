國民黨台北市議員羅智強堅持參選桃園市長，引發黨中央、地方不滿，黨主席朱立倫甚至撂重話嗆要「魚死網破」。對此，羅智強今天三度重申「魚不會死、網也不會破」，強調他和朱只是對於勝選的路徑和勝利方程式看法不同，但初衷都是希望桃園贏。

對於桃園選情，羅智強今接受媒體聯訪時說，魚不會死，網也不會破，外界不用太過於看待國民黨在桃園情勢，「我的態度就是參選在我」，因為那是他的權利，但提名在黨，他完全尊重，無論最後是用民調、協調還是徵召，他都會支持國民黨最後提的人選。

羅智強表示，不要懷疑他和朱立倫希望桃園贏的決心，相信魚不會死網不會破，參選過程中本來就會有衝突、妥協和進步，這是達成共贏的一條路，政黨有衝突難免，彼此可以在衝突時各退一步，謀求更進一步的可能性，相信黨可以找出更好的方式尋求桃園的勝利。

對於黨中央嗆他空戰強、陸戰弱，但因民調低所以不提名。羅智強認為，這觀點很好也是他缺乏的，民調不好就努力變好，地方連結不夠就努力加強，任何提點和反對都是他努力的動力；不要忘記他和朱的初衷都是希望桃園贏，只是兩人對贏的路徑和勝利方程式看法不一。

至於民眾黨立委蔡壁如邀請他入黨，羅智強則說，蔡壁如在立院的專業犀利問政讓他很佩服，但自己沒有加入民眾黨的規畫，因為對國民黨有很多感情，也有很多有革命情誼的同事，目前沒有加入民眾黨的打算。

羅智強指出，政黨本來就會有競爭，是良性就不用太在意，從政黨角色來看有競爭成分，但從民主政治來看，就是要分執政跟在野，他會更專注監督執政黨，這是身為在野黨的他覺得最重要的責任，國民黨應該可以更有信心，做得好的話留住人就不是問題。