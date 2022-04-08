南投市龍泉井洗衣場，重現百年風華。（廖志晃攝）

南投市龍泉井洗衣場，重現百年風華。（廖志晃攝）

龍泉井旁，設置「南投市美景藝術牆」。（廖志晃攝）

南投市龍泉井洗衣場超過百年歷史，縣府進行整修並設置巨幅壁畫，成為巷弄美學景點；縣長林明溱8日體驗洗衣，卻以毛巾先後為議員曾振炎、張嘉哲及議員參選人林儒暘「洗臉」，引發眾人大笑，也成為開幕的插曲。

龍泉井位於龍井街與民族路之間的巷弄，地點非隱密，外地人不得其門而入，卻是在地居民不可或缺的源頭活水；龍泉井溢流的泉水，成為居民的洗衣場，縣議員張嘉哲說，他的阿嬤就靠著龍泉井水，為別人洗衣服，扶養他們一家人。

龍泉井是天然湧泉，水源豐沛而且冬暖夏涼，但因歲月滄桑，古井設施老舊損壞、環境雜亂、頂棚年久失修，因此，觀光處投入200萬元經費整修，重現龍泉井百年風華。

而在龍泉井旁，更設置巨型「南投市美景藝術牆」，由藝術家謝弘志彩繪涵蓋南投文化、觀光及美食等特色元素的壁畫，包括百年戲院、龍泉寺、稅務出張所、藍田書院等，並請書畫大師李轂摩題字「飲水思源、龍泉福地」；當代藝術家洪易設計「魚龍燈」妝點牆面，營造公共空間美景，有如畫龍點睛，營造城市巷弄美學新空間，成為輕旅行新亮點。

林明溱在壁畫揭幕後，體驗洗衣與天然湧泉的沁涼，卻擰起毛巾為「頂上發光」的曾振炎擦亮額頭及洗臉，引發眾人笑聲；林明溱索性繼續為張嘉哲、林儒暘洗臉，這段插曲，也讓笑聲在百年巷弄間重新迴盪。

經過林明溱整理儀容後，3人都表示龍泉井洗衣場整體活化後，不僅是歷史，更可以結合意麵等特色小吃、景點與古蹟巡禮，成為輕旅行新亮點。