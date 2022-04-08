鋁合金大廠廷鑫興業（2358）8日公告，3月合併營收2.17億元，較去年同期成長32.28％，並創下歷年同期新高，累計前3月營收4.94億元，成長30.07％，亦為歷年同期新高。

廷鑫表示，鋁合金與皮件業務產能持續滿載，營收穩定成長，目前兩大業務訂單能見度均看到第三季，在鋁合金代工費調漲及皮件出貨達經濟規模的效益下，平均毛利率將再較去年同期提升，全年營收、獲利保持雙成長可期。

廷鑫的鋁合金業務目前代工比重達7成，產品以工業應用為主，需求穩定且較不受鋁價波動影響，自去年第二季起開啟第二廠區熔爐，產能持續滿載至今，營收保持在高檔，今年起代工費再調高，漲價效應明顯於3月份顯現，除了營收增長之外，毛利率的提升更為明顯，貢獻獲利成長。廷鑫表示，雖然近期國際鋁價波動，但客戶需求仍然暢旺，訂單不受影響，公司也持續開拓新客戶，追求更高的成長動能。

皮件業務方面，相較去年上半年接連遭遇北美暴風雪與封城影響，今年的出貨均按排程進行，因此皮件成為今年第一季公司營收成長的主要動能，隨著代工品牌增加，下半年旺季效應可期。近年皮件營收保持高度成長，已逐步達到規模經濟，對廷鑫營運貢獻也逐年提高，預期下半年將增加新客戶，以及原有客戶訂單穩定成長，皮件業務規模將持續擴大。

廷鑫兩大業務市場需求熱絡，追求毛利率提高的轉型策略成功，首季獲利表現可期，預期全年也將保持營收、獲利雙成長。