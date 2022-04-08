台鋼集團旗下的甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫股份有限公司（4109），8日公告3月份營收為2,628萬元、年增率34%，累計前3 月營收7,624.9萬元，年增40%。

加捷表示，公司持續調整營運體質並強化產品研發及電商通路行銷等營運策略奏效，整體成果已逐漸浮現，使得第一季業績優於預期，延續第一季佳績，預期第二季業績可望持續向上。

回顧第一季，加捷成長動能來自於推出符合市場需求之營養保健品，如「088粉紅拿鐵沖泡飲品」、「367速纖凍」、「牛樟芝菌絲體精粹」與「Antromax牛樟芝菌絲體膠囊」、「孅排空酵素凍」等五款產品，其中「088粉紅拿鐵沖泡飲品」、「367速纖凍」特別選在夏季來臨前，鎖定有窈窕代謝需求的客戶，以大眾喜歡的口味幫助客戶達到滿意的最佳狀態，加上新冠疫情持續影響，營養保健品仍受國人所重視，也帶來穩定的成長動能。

整體看來，加捷第一季受惠於本業產品策略布局成功及轉投資效益發揮，業績明顯成長，為2022年後續營運增添助力。