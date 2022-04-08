女友醋罈子被1張圖徹底打翻！1名網友平時被女友管得很嚴，日前他因被逮到偷偷看A片遭女友痛罵精神出軌，好不容易安撫好對方，沒想到女友又發現他手機內，他的朋友竟偷偷傳了張女子「上空照」給他，女友徹底爆怒喊分手，他則崩潰不已；其他網友則認為該女友太歇斯底里，勸原PO趁早分手。

該網友在爆料公社「匿名公社」發文表示，他的女友平時管他很嚴格，不讓他在路上看其他女生，也不能在網路上追蹤女生帳號，日前他偷看成人片遭女友逮到，女友當場罵他精神出軌，他幾經努力安撫後才勉強獲原諒，因此這幾天也特別注意女友情緒，深怕對方醋罈子又打翻。

網友日前被逮到偷看A片遭女友痛罵精神出軌，好不容易安撫好對方，沒想到女友發現他手機內竟收到朋友傳的「上空照」，女友徹底爆怒喊分手。（翻攝自爆料公社「匿名公社」）

該網友說，沒想到女友後來某天偷翻他的手機，發現他的朋友透過某手機APP傳了某女子的「上空照」給他，女友當場徹底翻臉說他出軌，他當下則有理說不清，心中對朋友罵了無數聲髒話，目前女友已經跟他冷戰1周，他為此發文詢問網友該怎麼挽回感情。

其他網友紛紛留言「明知道她不喜歡你還這樣，她會更不安」、「就算復合了兩個人也在一起過不久，認真」、「她管嚴是因為心虛，反制查她的水表」感覺2人之間已經沒有信任，應該認真考慮分手、「發現這種照片當下一定崩潰，但都沒問過原因就發飆，有點誇張」。