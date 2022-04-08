阿舍食品總有你想不到的可能。除了在食品開發上引領潮流，這次更成為首創區塊鏈的食品公司，宣布進軍NFT，首發作品就是將阿舍食品專屬代言人NBA邁阿密熱火「阿舍哥」鄧肯羅賓生(Duncan Robinson)，助攻他成為NBA首位擁有個人肖像NFT的球星，14 日晚上9點30分於阿舍官方鑄造頁面正式開賣。

四款卡牌式NFT以漫畫筆觸再現NBA三分神射手「阿舍哥」球場上的英姿颯爽，畫風呈現美式漫威的力道，又兼具了日式浮世繪的瑰麗用色，構圖帶有奇幻異想風格，阿舍哥彷彿搖身一變為蓋世英雄，搭配動態視覺效果的呈現方式，獨樹一幟的風格「球員卡」絕無僅有，身為球迷必收藏。

每張NFT卡牌具有不同等級及數值稀有度，日後預計與元宇宙遊戲世界「JericVerse」中的AGENT1合作，除了能為每張卡牌另創體力值，也將實體與虛擬進行串聯，讓藏家獲得不同的獨家限量禮物，近期預計將於阿舍食品的獨立鑄造網頁上架，以盲盒方式進行販售。

阿舍食品也為這次進軍NFT獻上最大誠意，凡是購買相關NFT商品，同時擁有等級5阿舍哥NFT卡牌的持有者，將會獲得史上最頂級高規的「A SHA Crazy-Rich-Ramen」豪華禮盒，內含魚子醬、食用金箔及獨門研發的阿舍波浪麵，從用料到品項都超瘋狂，還有機會抽中阿舍哥簽名籃球與NBA賽事Court side第一排門票，那位幸運兒有可能就是你！