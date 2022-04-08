有些人非常會說話，總是能把事情說得很漂亮，但一遇到問題時，他們卻是不知如何應對，甚至留下爛攤子給人收拾，不過有的人則恰好相反，更是職場上的神隊友。《搜狐網》近日分享3個雖然話不多，但做事卻很有能力的生肖，由於工作能力強，因此表現都非常出色，也容易為他們賺進大把鈔票。

1.生肖馬

生肖馬思維活躍，而且性格有些熱情不羈，看似難以靜下心做事，但他們平時該認真時，就會冷靜下來處理事情，不該說的話是從來都不會多說的，而且很重視每一個自己許下的承諾，對待朋友非常真誠，生活過得很積極，若在做生意，他們在打拚的過程中，會主動找到缺點並加以改善，還會獲得他人相助，成功之路越走越穩。

2.生肖豬

生肖豬個性單純且好相處，與他人互動時會盡可能展現出個人魅力，讓大家看到他們的優點，用行動證明實力，而不是用言語吹噓自己，儘管他們平時話不多，但待人卻非常真誠，過生活更是認真，會將一切打點好，只要是別人交代的事情，他們絕對會用心做到好，也因為樂觀又大氣的個性，讓他們這一路上遇不少貴人提攜和指點，工作上能穩定進取，時間久了也越有經驗，錢財越積越多。

3.生肖雞

生肖雞說話只喜歡講重點，因此給人不愛說話的印象，不過他們為人處事很穩重，因此總是能將事情做好，而且成果漂亮，生肖雞的能力是經長時間磨練出來的，生活從不懈怠，也絕不讓身邊的人操心，加上樂觀的性格，他們每一天都過得很充實，這也成為他們賺錢道路上的營養，讓他們在職場上表現越來越亮眼，還能受到貴人關照。