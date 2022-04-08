許多情侶在交往中是採取「AA制」，雙方一起平分約會時的花費，不過近日有女網友在網路論壇上抱怨，表示與男友發生親密關係後，對方竟向她索取30元，稱是保險套的一半費用，男友舉動令她氣憤不已，又指平日吃避孕藥時都是自己出錢，怒斥對方「有病」。

原PO日前在Dcard上發文，表示自己平常和男友發生親密關係時，都是靠吃事前避孕藥或者事後避孕藥去避孕，但那天男友剛好想「愛愛」，而原PO的藥卻吃光，男友就提議帶保險套上陣，結果在兩人「壞壞」結束隔天，男友竟然要求她平分支付30元保險套的費用，令原PO相當生氣，無奈表示「買藥的錢都是自己付的，現在你戴的保險套竟然要我出一半，有病？」。

原PO原PO相當生氣，怒斥男友：有病。（示意圖／shutterstock）

貼文曝光後，多數網友都驚呼驚呼狂勸原PO，「分手！我跟男朋友做這些都是他自己買」「分手吧！不要浪費妳的青春！」「有夠摳，支持原po提分手」「將來結婚後還得了？」「那妳也要他收服務費+勞力費」；也有不少網友提議向男友取回避孕藥的一半費用，批評原po的男友小氣，認為他錙銖必較，勸她直接分手！

雙方能夠互相體諒，伴侶關係將會更平等與和諧。（示意圖/達志影像）

雙方能夠互相體諒，伴侶關係將會更平等與和諧。（示意圖/達志影像）

另外，甚至有網友歪樓「請求原PO介紹保險套牌子，認為這個價格相當便宜」但原PO不是指每盒30元，而是指單個的價錢，一個保險套是30x2=60元才對，因此笑翻不少網友；雖然說約會時使用「AA制」已很平常，但在這種小錢上斤斤計較，不免讓對方感到心寒，若是雙方能夠互相體諒，伴侶關係將會更平等與和諧。