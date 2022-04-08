去年3月陸軍進行戰術演練。（圖／ 資料照片，郭吉銓攝）

對於台灣海峽的天然屏障以及漢光演習的城鎮作戰，前戰爭學院教官、退役少將栗正傑認為，台海雖是屏障，也是障礙，若沒有安全航道，武器糧食也進不來。他也強調，台灣沒人敢講「終戰指導」，過去作戰計畫只打到濱海，若打到城鎮作戰，「是很不道德的作戰方式！」

馮世寬7日在立法院答詢立委時表示，烏克蘭怎麼比台灣？我們有台灣海峽天然保障，易守難攻。

前戰爭學院教官、退役少將栗正傑8日在《新聞大白話》表示，戰爭有「開戰指導」以及「終戰指導」，而台灣有沒有人敢講「終戰指導」？沒有人敢講。

至於吳釗燮說奮戰到底，栗正傑質疑，「底」是在哪裡？是「海空決戰」打完就倒底了？還是「濱海決戰」到底？還是要「城鎮作戰」？還是要到中央山脈繼續打？

栗正傑披露，從烏克蘭的啟發可以看得到，城鎮作戰確實可以敵軍很大的戰力，但本身付出人民傷亡和戰爭損耗也很大。台灣敢不敢說打到哪裡就結束？「我很負責講一句話」，當軍人這麼多年，台灣北中南所有作戰計畫都參與過，當年國軍作戰計畫，只有打到濱海地區就不打了，也就是不打城鎮作戰。他強調，「城鎮作戰是很不道德的作戰方式！」

栗正傑質疑，烏克蘭就是用城鎮作戰把俄羅斯拖到現在，獲利的是美國。要台灣打「城鎮作戰」，是不是美國的陰謀？

另外，他認為，台灣有台灣海峽的天然屏障，但也是天然障礙。烏克蘭撐到現在，因為西方國家援助可藉由陸路進去，台灣有嗎？台灣只有海運，戰時美國航母不敢開進來，開闢不了安全航道，不要說武器，包括天然氣、糧食可能都沒辦法運進來。

栗正傑強調，一個負責任的政治人物應該清楚告訴人民，決戰的戰力在濱海就把敵人打敗！