國民黨台北市議員羅智強日前大動作宣布參選桃園市長，遭黨中央以民調太低為由排除提名，但羅智強今日再出招，聲稱要在桃園找個家，還要網友推薦適合推薦物件，他今受訪時笑說，無論黨是否提名他，自己都會前往桃園買房，不限地點，目前鎖定沒電梯的老公寓。

羅智強稍早在臉書上表示，說自己想搬家到桃園，請大家幫他「找房子」，還說他是個可以馬路邊睡49天的人，所以是個怎麼住、怎麼睡都快樂的人，想找沒有電梯的老公寓，室內坪數不用大，地點也不用好，重點就是要便宜，價錢大概會是唯一的考量。

「不管提不提名羅智強我都會去買房子！」，羅智強今接受媒體訪問時說，他的想法很簡單，既然宣示要參選桃園市長，也要參加國民黨提名機制，就會全力以赴，會努力到國民黨提名人選那一刻，對桃園的努力一秒也不會鬆懈。

至於買房條件，羅智強說，對於區域他還沒想法，最重要的考慮是價錢，因為之後若要繼續參選還需要糧草，請求網友看到好的物件可以推薦給他，他希望到桃園透過通勤，因為桃園有很多通勤族，他在行腳過程中聽到很多通勤族吐苦水，未來想透過實際通勤來了解他們的需求，作為之後政見基礎。