桃園市教育局於官網公布萬能科大全校停課10天、19日復課。（圖取自教育局官網／陳夢茹桃園傳真）

桃園市萬能科大有2名學生確診，教育局於官網公布萬能科大全校停課10天、19日復課。

據了解，萬能科大有2名4年級學生確診，2人就讀不同科系，感染源不明。2人這3天都沒有到校上課，但都是住宿生、分住不同棟，有宿舍、社團等活動足跡，為此初步匡列密切接觸者200多人，衛生局晚間將進駐校園開設專案採檢站。