不斷更新》俄導彈狂轟烏東火車站 傳30死逾百傷畫面曝光 18:092022/04/08 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄軍對烏東地區一處火車站發動導彈襲擊。(圖/截自@olgatokariuk 推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (18:00更新) 週五，俄軍對烏東地區一處火車站發動導彈襲擊，造成至少30人死亡，逾百位民眾受傷。據悉當時車站湧現大量逃難烏民，試圖搭上火車前往鄰國尋求庇護。 據路透社報導，烏克蘭鐵路公司表示，「2枚導彈朝克拉馬托爾斯克市(Kramatorsk)的火車站飛來，轟炸當時正在撤離的人民。」 馬托爾斯克市位於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），社交平台流出的畫面顯示，車站廣場上遺留成堆的行李箱，周圍幾具屍體橫躺，身穿防彈背心的警察隨即到場協助支援。 As a result of #ruSSian rocket attacks on the #Kramatorsk railway station, according to operational data, more than 30 people were killed and more than 100 wounded.#Ukraine pic.twitter.com/MIa7ETynws— Kiborgz (@Kiborgzzz) April 8, 2022 #不斷更新 #俄軍 #導彈 #火車站 #烏克蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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