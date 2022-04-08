(18:00更新)

週五，俄軍對烏東地區一處火車站發動導彈襲擊，造成至少30人死亡，逾百位民眾受傷。據悉當時車站湧現大量逃難烏民，試圖搭上火車前往鄰國尋求庇護。

據路透社報導，烏克蘭鐵路公司表示，「2枚導彈朝克拉馬托爾斯克市(Kramatorsk)的火車站飛來，轟炸當時正在撤離的人民。」

馬托爾斯克市位於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），社交平台流出的畫面顯示，車站廣場上遺留成堆的行李箱，周圍幾具屍體橫躺，身穿防彈背心的警察隨即到場協助支援。