座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、獅子座、摩羯座人生有志向，骨子裡充滿野心，能活出精采人生，注定無法過著卑微的日子。

▍1.水瓶座

水瓶座頭腦聰明，能力強，充滿自信，同時自尊心也很高，他們擁有崇高的理想，會窮盡一生去追求夢想，比起物質生活，他們更重視精神生活，會不斷充實自我，無法忍受枯燥無味的日子。水瓶座給人隨和的印象，常常沉浸在自己的世界裡，大部分的人都看不透他們的真實想法，以為他們什麼都不在乎，其實他們骨子裡很有野心，渴望擁有光芒萬丈的人生，注定無法活得卑微。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，希望自己永遠是萬眾矚目的焦點，把尊嚴看得比生命還重要，他們可以吃苦，但絕對受不了被輕視，他們無法接受原地踏步，因此總是努力充實自我，讓實力不斷進步，拒絕庸庸碌碌的人生。獅子座擁有遠大的志向，只要立下目標就會勇往直前，絕不會輕易退縮，他們充滿王者般的氣勢，一旦出手就一定要得到，完全跟卑微沾不上邊。

▍3.摩羯座

摩羯座性格非常低調，明明實力驚人，卻非常謙虛，不太喜歡受到注意，他們常常有讓人驚艷的表現，單打獨鬥卻能勝過眾人，在事業上非常有野心，不過相處時卻完全感受不到他們的霸氣，因為他們不會輕易展現實力，只有在關鍵時刻才會出手，這時就能看到他們比一般人還要優秀的表現。摩羯座希望自己在職場上能有一番作為，工作時總是盡心盡力，付出許多時間和心血，因此總能活出人生的高度，讓人欽佩不已。