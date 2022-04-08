基隆市社區篩檢統計數據。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市社區篩檢統計數據。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市防範新冠疫情初見成效，新確診病例數開始持平，3月27日開設社區篩檢站統計至4月7日，約有3.3萬人前往採檢，陽性率一度最高到千分之10.39，下降至千分之4.61；市長林右昌強調，社區疫情已經逐漸穩定，群聚事件都漸漸收斂，新增個案都可以掌握感染來源。

林右昌表示，在3月27日至4月7日間，社區篩檢站PCR採檢共計33262人次，當中154人確診，陽性率由原先千分之2.06，曾經上升至最高千分之10.39，在漸漸下降至千分之4.61，平均陽性率約千分之4.63。

林右昌強調，3.3萬人次接受PCR採檢，已經約基隆約10分之1人口數，如果加上愛心篩檢發出約13萬片快篩，總數約16萬人接受檢驗，接近基隆人口數一半，能看出民眾在此次疫情中，大幅提昇自我健康監測意識。

林右昌補充，基隆新冠疫情已經平穩，在新冠群聚事件，包含小吃店、警察局、二信中學、海洋大學、經國管理學院、崇右科大、教會、物流、托嬰中心，都已經陸續收斂與結案，新確診個案也大多可以找到感染來源。