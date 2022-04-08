由姓男子開白牌計程車負責載運詐騙集團車手四處提款，兩年前他看到車手遺留50萬在車上，一時貪心偷走錢，結果被自稱竹聯幫天蠍堂堂主的首腦陳生琥率眾登門噴漆、恐嚇，並押走由男毒打、凌虐。台北地檢署8日偵結，將陳男等一行9人依傷害、妨害自由、毀損、恐嚇等罪起訴。

2020年2月初，一位車手帶著50萬元搭乘由男駕駛的白牌計程車出門，途中臨時下車處辦事，把錢放在車上，不料由男竟直接把車子開走一去不回，車手發現後回報陳生琥，立刻帶上兄弟們跑到由男住家撒冥紙、噴灑滅火器，逼他還錢。

由男被陳男一行人找到後，不僅被打斷手腳，還被絲襪塞嘴避免大叫，又幫他包尿布以免尿失禁，下場相當悽慘，最後靠跳車才逃過一劫，由路人送醫急救。警方獲報後，將陳男和陳的小弟羅弘澤，集團成員方世文、陶俞廷、沈學維、陳屹林、王睿楷、吳秉融，及參與犯案的友人彭志維共9人循線逮捕，依法送辦起訴。