國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業，香港稱畢馬威）8日發表報告指出，大陸等新興市場財富管理行業蘊藏著持久增長潛力，預計未來幾年的財富累積呈指數級增長。估計到2025年，大陸財富管理市場規模有望達到25兆美元。

路透報導，KPMG發表「未來財富管理-全球及中國行業趨勢及展望」報告指出，財富管理行業的驅動因素包括：不斷增長的家庭和企業財富，以及養老儲備的資金缺口、個人承擔的養老責任、財富代際轉移趨勢等。此外，複雜力量正在重塑全球財富管理行業格局，釋放變革的強烈訊號。

報告顯示，大陸財富管理行業也表現出與海外市場不同的一些特點，表現在政策導向、市場趨勢、市場機構三方面。

畢馬威中國資產及財富管理諮詢主管合夥人鄭昊指出，在「共同富裕」政策目標持續推動下，未來大陸財富管理將有別海外市場專注服務高淨值及富裕階層的模式，行業更添「普惠」。

從市場趨勢來看，和海外市場相比，大陸財富管理行業市場規模更具增長潛力。截至2020年，大陸財富管理市場的各類資管產品資產規模，已達人民幣104兆元，並仍將保持11％的年均複合增長率。到2025年大陸財富管理市場規模，將達到25兆美元的規模。