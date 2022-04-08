中國駐紐西蘭使館8日通報，近期，據紐當地媒體報導，紐海關自去年11月以來，查獲多起中國公民攜帶違禁藥品入境的案例，特別是用於防治新型冠狀病毒肺炎的「連花清瘟膠囊」相關案例明顯增多。

中駐紐使館稱，連花清瘟膠囊是大陸國家衛健委和國家藥品監督管理局推薦、用於治療新型冠狀病毒肺炎的中成藥。但是，因該藥含有紐國法律明文規定的受管控藥物成分，紐政府將其列為違禁藥品。

駐紐西蘭使館特此提醒中國公民，關注紐西蘭政府的有關規定。擬赴紐中國公民如需攜帶供個人使用的藥品入境，請提前通過紐國海關網站和紐國衛生部網站了解相關資訊，並在入境時按規定申報，以免造成入境受阻和個人財產損失。

中國中醫科學院西苑醫院呼吸科主任醫師樊茂蓉表示，連花清瘟膠囊具有清瘟解毒、宣肺泄熱功效，能夠治療熱毒襲肺引起的流感，由金銀花、連翹、麻黃、苦杏仁、生石膏、貫眾、板藍根、魚腥草，還有廣藿香、大黃、甘草、薄荷、紅景天等組成，可以治療熱毒襲肺引起的流感。

紐西蘭政府關於攜帶藥品入境事宜的相關網站：（紐西蘭海關：https：／／www.customs.govt.nz／personal／travel-to-and-from-nz／travelling-to-nz／medicines／）