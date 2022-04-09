記憶體製造廠華邦電自結3月營收新台幣92.17億元，創歷史新高紀錄。半導體矽晶圓廠合晶3月營收10.37億元，同創歷史新高。

受惠網路、安全監控及車用等市場對快閃記憶體需求熱絡，華邦電3月營收攀高至92.17億元，月增7.1%，也較去年同期增加15.69%，並超越去年9月創下的91.08億元單月營收歷史最高紀錄。

華邦電第1季營收265.13億元，季增1.99%，年增24.33%，為單季營收歷史次高水準，僅次於去年第3季的270.14億元。

合晶在產能滿載，及產品漲價效益顯現下，3月營收達10.37億元，月增4.73%，年增26.53%，並超越1月創下的10.19億元單月營收歷史最高紀錄。

合晶第1季營收突破30億元關卡，達30.48億元，較去年第4季再增加3.93%，刷新單季營收歷史新高紀錄，也較去年同期增加33.01%。（編輯：林淑媛）1110408