親民黨主席宋楚瑜與鎮瀾宮董事長顏清標，兩人恭請進香媽祖上神轎。(陳世宗攝)

親民黨主席宋楚瑜與鎮瀾宮董事長顏清標，兩人恭請進香的媽祖等神尊上神轎。(陳世宗攝)

大甲媽祖9天8夜遶境進香，將於今天深夜11時起駕！鎮瀾宮邀請親民黨主席宋楚瑜請進香「正爐媽、湄洲媽及副爐媽」上神轎；宋楚瑜指出，他第一次到大甲參加盛會是在省政府服務時，省議員顏清標邀請他參加出巡，顏告訴他「什麼是政治？政治就是舉頭三尺有神明；人在做，媽祖婆在看，我們要實實在在為神明、為百姓認真做事。」

宋楚瑜今天下午4時許，在台灣媽祖聯誼會祕書長于美人陪同下到鎮瀾宮參拜，並與董事長顏清標、副董事長鄭銘坤於二樓辦公室閒談後，再到鎮瀾宮上香參拜，並恭請進香媽祖上神轎。

宋楚瑜說，今天非常榮幸再一次到大甲參與盛會。宋楚瑜話鋒一轉用台語表示：「還記得在擔任台灣省長時，當時省議員顏清標特別邀請我來參加大甲媽出巡活動。」當時他就告訴我：「蝦咪是政治？政治就是舉頭三尺有神明，我們就應該瞭解人在做，媽祖婆在看。我們就應該實實在在、認真的為神明、為百姓認真做事」。

宋楚瑜指出，相信鄉親們都瞭解，現在台灣的「賺呷人」就是期望政府、政治人物心中有媽祖婆的保佑，尤其是學習天上聖母對於信眾有「疼痛的心」，疼惜「賺呷人」的辛苦，瞭解現在台灣的經濟需要大家「互相照顧、互相牽成」。

宋楚瑜說，我們今天拜的不是廟公，我們心中真正存有的是天上聖母、媽祖婆時時在看我們有沒有孝敬父母、有沒有友愛兄弟、有沒有對朋友講信義；大甲媽祖遶境已經成為全世界重要的幾項大活動，大甲鎮能夠創造這樣的奇蹟，一方面要感謝在地的各位鄉親，大家一起來努力善行義舉讓我們懷念。

宋楚瑜強調，現在疫情的關係，我們要遵守政府的規定，在媽祖婆出巡期間大家要保持安全距離，按政府的規定我們大家戴好口罩，心中有神明，但更重要是要遵守法治；希望台灣能夠度過現在疫情的難關，受到媽祖婆的保佑，大家在上香時候，要心中有神明，誠誠意意就是台灣人說的「實實在在的做代誌，誠誠懇懇的做人。」