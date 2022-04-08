晶華國際酒店股份有限公司（2707）今（8）日公告3月營收，集團合併營收4.55億元，比去年同期4.56億元減少0.12％，比2月份增加3.88％，主要係3月份仍因疫情影響餐飲收入。另自2021年9月份起達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收，如不含達美樂與去年同期比較則增加0.51億元、年增12.70％。1-3月累計營收為14.21億元，比去年同期的新台幣15.47億元、年減8.14％，如不含達美樂則增加0.88億元、成長6.60％。

面對本土疫情出現擴大跡象的挑戰，晶華國際酒店集團持續為消費者的健康嚴格把關，由「集團衛生安全官」負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。在「集團衛生安全官」的要求與監督下，晶華旗下各酒店均比照防疫旅館的SOP，增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，並全面執行消費「實聯制」以及外帶美食「實名制」，清楚標出準備以及包裝餐點的同仁姓名、以示負責。台北晶華酒店亦設置國防等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口嚴格地管控消費者的健康狀態。去年更導入「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。

展望後市，搶攻兒童節與復活節的連續假期商機，台北晶華酒店特別打造「晶華童心月」，除了「晶華週末親子郵輪-尋蛋獵遊航程」客房專案外，各餐廳並端出應景佈置及充滿節慶感的美味料理迎賓，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台亦推出適合野餐踏青的「春日風格野餐組」。此外，集團旗下捷絲旅台北西門館也看準親子出遊商機，打造「小孩放電爸媽充電」優惠住房專案，即日起至4月30日止，小孩入住免費贈兒童新樂園樂Fun券，無限暢玩13項設施，爸媽充電另贈IG超夯「FLASH COFFEE閃電咖啡」。捷絲旅宜蘭礁溪館則打造適合全家出遊的「春日探險」優惠住房專案，專案贈送綠博門票或自行車租賃兌換券，兩人同行每人只要2,000元起即可入住超大床洋式溫泉景觀客房。

台北晶華酒店也把握春季觀賞自然景緻的旅遊商機、結合五股準園休閒農場以及陽明山Wonder.land仙境景觀餐廳，獨家為親子家庭與浪漫愛侶推出兩款春季夜晚限定的秘境遊程住房專案，前者是帶領房客走進螢火蟲生態保護園區、夜探螢光熠熠的「晶華親子郵輪‧賞螢生態航程」，後者則是前往陽明山半山腰，暢飲美酒、飽覽270度大台北夜景的「晶華x仙境之旅」。兩款住房專案每人每晚2,990元起，入住五星級酒店的同時、也可以享受春夜下迷人的大自然。以上充滿創意與豐富的春季專案內容，預計將引領市場潮流，並增添集團營運動能。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。旗下各酒店也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。台北晶華更打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。