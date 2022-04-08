有名住在屏東萬丹鄉的「億元男」在臉書上發出「交友、徵婚」貼文，他表示只要交友成功便送1支iPhone 13手機，若是與他結婚生小孩，每生1個就送北海道房子1間，由於「交友、徵婚」內容太過直接，讓不少網友噓爆「這是找真愛？是找真愛錢的吧」、「你家跟土地加手機都贈送的話，應該很快」。

屏東萬丹鄉一名「億元男」家中佔地逾百坪，他曾遊歷38個國家，高富帥3條件中，「富」字門檻至少已達標；該男子昨(7日)在臉書社團「爆廢公社」上發文「徵女友」，他PO出3張家中照片，還表示「房子有三間，土地有2筆，在屏東科學園區（屏東高鐵站預定地）附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，成功交往者送iPhone 13手機1支，意者請私訊（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

今(8)日，他又在臉書社團「爆廢公社」發文「徵婚」，他表示自己不菸不檳榔，偶爾喝酒小酌，並且，提到只要和他結婚生子，生1個孩子就送日本北海道房子1間；他也PO出位在北海道札幌的房子的google map圖片。

男子在臉書發文徵女子，表示家住屏東名下3間房、土地2筆，交友成功就送iPhone 13手機1支。（翻攝自臉書爆廢公社）

連續2天的發文，引來網友熱烈討論，甚至還有網友訕笑「有夠老土的裝潢」、「你家跟土地加手機都贈送的話，應該很快」、「看起來很舊」、「這是找真愛？是找真愛錢的吧」、「只是iPhone13嗎？想要13 Pro Max耶」、「怎麼送的東西越來越差」。

不過也有網友不解原PO「為什麽要在網路上徵婚，現實生活上有碰到什麽瓶頸」，也有女網友想知道原PO「為什麼要送北海道(房子)」，原PO也回應，北海道房子是他以前買的滑雪小屋；還有網友質疑原PO北海道房子是不是賣不出去的房子，原PO則回應，該房是在商業區，已經出租房客8年了。

據悉，昨日發文到現在已有2名女子跟原PO聯繫，原PO也強調「自己的誠心徵友，真的希望碰到有緣人。」

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