中信兄弟8日將楊志龍拉上一軍，這也是他肩膀受傷後首度回到一軍戰場，昨天接獲教練團通知後，自己還拿起手機算了一下天數，「好久了，9百多天，一路走來不容易，真的很辛苦。」

楊志龍前次一軍出賽已是2019年10月16日總冠軍賽，當時對Lamigo桃猿隊先發4.2局失7分吞敗，距今已905天。2020年肩膀出狀況，最終診斷為右肩棘上肌撕裂傷，決定動刀治療。

兩年一軍成績空白，去年在二軍也是投投停停的狀況，一度讓他感到沮喪，「我算是滿樂觀的人，但這樣丟丟停停、發炎後又要停幾個月，反覆受傷的情況下，難免有沮喪，也會懊惱。」他坦言也曾懷疑過自己能否回到賽場上，「因為肩膀狀況每天不一樣，最困擾的是控球，有時候肩膀不舒服會用閃躲的姿勢去丟，放球點比較難固定。」

動刀根治肩傷，楊志龍現在已是百分百健康的狀態，新球季他也被賦予新的任務，將與李振昌、官大元、吳俊偉等人扛起兄弟牛棚。他透露復健的這段時間有請教二軍投手教練王建民，在他建議下修正投球機制，「主要是縮短揮臂，還有下肢力量的訓練，對我幫助很大。」

回到久違的一軍賽場，楊志龍目前還沒有太大情緒波動，「可能要到真正下場才會有情緒，但還是要告訴自己要平常心面對。」走過這段辛苦復健的日子，楊志龍除了感謝教練、防護員的協助外，另外就是家人的支持，「他們不斷幫我加油、給信心，球迷也還在期待我，所以我不濃放棄。」

昨天接獲教練團通知，楊志龍還拿起手機算了算天數，「我記得是總冠軍賽那時候，9百多天，一路走來真的不容易，好辛苦。」對於今年的目標，他不諱言「就是健康」，「現在我已經是完全好、可以全力投球的狀態，最大目標就是保持健康，這對我來說會是最大的課題。」