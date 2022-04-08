跟蹤騷擾防制法將在今年6月1日正式上路，警政署為提升員警執法知能及回應新法執行後可能產生之疑慮，特邀集專家學者至全國警察機關巡迴進行實務研討及意見座談，桃園市警局8日主辦第3場巡迴座談會，與新竹市及新竹縣政府警察局共同預作準備。

上午場次由警政署向警局處理婦幼案件之專業幹部們解析「跟蹤騷擾防制法」執法疑義，並針對員警跟蹤騷擾案件受（處）理程序進行研討；下午場次則由警政署副署長劉柏良主持，桃園、竹縣及竹市警察局局長、各分局分局長及重要幹部們參與，針對跟蹤騷擾案件進行意見交流。

除此之外，分局員警也在下午同時段進行「實作演練」，透過情境式題目讓同仁更熟悉跟蹤騷擾案件「針對特定人」、「反覆或持續」、「與性或性別有關」及「違反意願使心生畏怖」等四大構成要件，以繕打筆錄方式實際演練受理案件流程，強化員警專業知能。

桃園市警局近年來陸續匡列27件跟蹤騷擾案件，要求分局審酌被害人人身安危及行為人再犯危險性等，「以專案管理模式」，進一步加強被害人保護及防制行為人再犯措施。未來《跟蹤騷擾防制法》施行後，此類案件警方將有核發「書面告誡」即時遏止行為人再犯的職權，且若符合法定要件，被害人將可向法院聲請「保護令」，避免再受到跟騷。

跟蹤騷擾案件向來具備高發生率、高危險性及高傷害性，且造成被害人高度恐懼，《跟蹤騷擾防制法》賦予了警方即時告誡加害人及協助被害人聲請保護令等職權，桃園市警局將持續教育所有的警察同仁，對於性別暴力案件應提高敏感度，並以「專業」及「同理」態度即時保護被害人免於受到侵害。

有鑒於跟騷行為可能引發高度危險，桃園市警局局長陳國進在1年前已指示應超前部署，針對派出所受理之跟騷案件，一律通知分局家防官和婦幼隊共同協處，落實案件管制及介入指導機制，確保受理流程符合程序；新法上路後，初期亦將遵循署長陳家欽指示，跟騷案件比照重大案件通報。