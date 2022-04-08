台中市長盧秀燕（中）帶隊「開箱」兒童運動中心各項設施器材，對於能夠雕塑體態的空中瑜珈特別稱許。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕（中）帶隊「開箱」體驗兒童運動中心各項設施器材。（謝瓊雲攝）

沙鹿兒童運動中心未來將委外營運管理，除了體適能課程，也有兒童攀岩和足球飛靶等課程。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕強調，國民運動中心不只為大人設計，也要為兒童量身打造，才能符合更多年輕家庭需求，現有的場館中心未來都將慢慢轉型納入兒童專屬運動空間。（謝瓊雲攝）

台中市打造第一座兒童專屬運動中心，由台中勞工育樂中心閒置樓層改造而成。（謝瓊雲攝）

台中市政府運動局斥資1700萬元，打造第一座兒童專屬運動中心，8日在沙鹿正式啟用。由原先閒置的台中勞工育樂中心4至5樓空間改造，嘉惠沙鹿區1.3萬名兒童；台中市長盧秀燕強調，所有器材設備都為小朋友們量身打造，她個人對於可雕塑體態的空中瑜珈更是讚不絕口。

開幕啟用典禮，由天真可愛的小朋友，及空手道委員會表演精彩空手道揭開序幕，現場熱鬧滾滾，會後盧秀燕也帶著貴賓與小朋友，現場「開箱」兒運中心，體驗背部伸展訓練機、健身腳踏車等健身器材。

嶄新的兒童版國民運動中心空間寬敞、明亮，4樓為體適能中心，將安排兒童攀岩、兒童體適能、足球飛靶等課程，5樓則將規畫設置全台中市首座、超人氣彈翻床設施。

盧秀燕表示，台中市過去已有幾座國民暨兒運中心，不只為大人、更為小朋友量身打造，提供市民更優質的親子運動空間，深受市民的肯定、喜愛；許多縣市政府也專程來觀摩取經，中市府樂於將台中市的成功經驗與大家交流分享。

盧秀燕說，多數縣市的國民運動中心的規畫，是以大人為主體思考，許多設備、課程都不是和小朋友；台中市重要施政方向就是打造兒童版國運中心，未來也會慢慢將現有的國民運動中心轉型、改良，從設施、場地、課程到師資，都為小朋友量身打造，盼培養小朋友運動習慣、強健體魄。

運動局長李昱叡指出，目前朝馬、北區、南屯等已啟用的國運中心，都有開設兒童運動課程，近年完工的長春、大里、潭子國運中心則依年輕家庭需求調整空間，將孩童專屬運動空間重新納入規畫，深受市民歡迎與喜愛。未來沙鹿兒運暨體適能中心將會委外由專業團隊營運管理，盼借重專業團隊的資源、創意，公私協力，共創機關、民間與企業的三贏。

運動局表示，市府特別重視兒童運動需求，致力推廣兒童運動，以「運動扎根、運動健康、培育人才」三大目標，讓孩子適性成長，持續打造酷城市、酷運動、酷台中，鼓勵市民朋友享受運動的快樂。