俄羅斯媒體人、諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）7日搭乘火車時遭人潑油漆攻擊。

穆拉托夫的獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）透過Telegram發文指出：「一名身分不明施暴者在火車車廂內攻擊『「新報』總編輯和諾貝爾獎得主。」

該報引述穆拉托夫的話說：「他將混有丙酮的油性塗料扔進車廂。他大喊，『穆拉托夫，這是為了我們的子弟』。」顯然是在暗示烏克蘭戰爭中傷亡的俄軍。

穆拉托夫遇襲後說：「我的眼睛灼燙得很厲害。我試著把漆洗掉。」事發時他正搭乘一列由莫斯科開往東南部大城薩馬拉（Samara）的火車。

那則發文附有兩張穆拉托夫的照片，其中一張顯然是在火車洗手間裡，他的頭部、身體和手臂覆蓋著紅色物質。

第二張照片顯示火車車廂內被潑灑了大量血紅色液體。

穆拉托夫的前副總編馬蒂諾夫（Kirill Martinov）在推特上說：「穆拉托夫接受了急救，而後搭火車去探望他母親…我們正在尋找這名犯罪分子。」

馬蒂諾夫補充道，這次攻擊可能已對穆拉托夫的視力造成傷害。

穆拉托夫與菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）因致力「捍衛言論自由」，2021年共同獲頒諾貝爾和平獎。

「新報」上個月表示，在烏克蘭衝突停止前，該報將暫停在俄羅斯發行報紙和線上出版品。

自2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科當局已大幅收緊對獨立媒體的控制，並通過立法，嚴懲任何批評軍事介入行動者。

就在7日當天，該報駐外記者表示，他們已自行推出多國語言的新版「新報歐洲」（Novaya Gazeta. Europe），由馬蒂諾夫負責編輯。