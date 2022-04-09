財政部今天公布3月出口金額為435億美元，創歷年單月新高，年增21.3%，連21紅，續寫史上正成長次長週期；其中，電子零組件出口達182.4億美元，堪稱是貢獻出口主力、撐起半天邊，同創單月新高。

展望4月，財政部認為，受到工作天數較少影響，出口規模落在394億美元至408億美元間，可能呈現月減格局，不過有望創歷年同期新高。

財政部今天召開記者會公布3月海關進出口貿易初步統計，進出口金額雙創單月新高；3月出口金額為435億美元，年增21.3%、月增16.2%；進口金額為388.5億美元，年增20.3%，月增22.8%；累計2022年首季出口值為1209.3億美元，年增23.5%。

財政部統計處長蔡美娜表示，3月進出口金額雙創新高，出口連21紅達陣、進口則連17紅，整體貿易情況可謂「春暖花開」；蔡美娜分析3月出口亮麗原因，除工作天數較多，另可歸功四大原因。

首先，國際景氣呈現穩定成長；第二，5G、高效能運算、物聯網、車用電子等新興科技應用商機強勁，客戶為確保供貨順暢，擴大晶片拉貨力道；第三，地緣政治局勢讓國際原物料行情走高、需求回溫，傳產貨類因此受惠；最後，供應鏈缺料狀況持續改善。

觀察出口前11個主要貨品項目，除塑橡膠及其製品、光學器材年減以外，其餘9個貨品項目皆呈現成長。蔡美娜說明，光學器材3月出口年減19.8%，為2016年6月以來最大降幅（排除春節因素），主因為全球通膨升溫，加上近期地緣政治衝突影響，衝擊手機、電視買氣，加劇面板價格跌勢。

電子零組件撐起3月出口半邊天，金額達182.4億美元、年增35.6%，創歷年單月新高，且為連續35個月正成長，其中，積體電路年增38.2%；此外，累計今年前3個月，電子零組件占總出口比重達41.2%，寫歷史高點。

資通與視聽產品3月出口額為56.8億美元、年增15.3%，主要是因電腦與其零附件銷往美國持續熱絡，抵銷中國、香港需求轉弱衝擊。

傳統類貨品出口方面，隨國際原油價格一年來飆漲，帶動礦產品3月出口年增46.6%，化學品也因此受到挹注，出口金額達22.91億美元創單月新高、年增15.5%。

同時，基本金屬及其製品3月出口年增23.1%，主要受惠於歐美需求強勁，加上俄烏戰爭、中國疫情封城造成國際鋼鐵供應趨於緊俏，助長價格走高；運輸工具方面，汽車、自行車零組件買氣續旺，出口額15.6億美元，也寫單月新高。

觀察五大出口市場表現，蔡美娜指出，除了歐洲，其餘四大市場出口金額都創單月新高，年增率方面則以對日本48.2%居冠，主因是去年比較基期較低。

展望後市，蔡美娜表示，3月出口暢旺，電子零組件獨挑大梁，未來出口表現仍是取決於電子零組件；若順季節推估、按往年型態來看，4月工作天數較少為淡月，電子零組件、資通與視聽產品等貨類出口金額料將收斂，估計4月出口額規模落在394億美元到408億美元，年增13%至17%，仍有機會創下歷年同月新高。（編輯：潘羿菁）1110408