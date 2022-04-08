六角國際（2732）受到兩岸新冠疫情升溫影響，經濟活動減緩導致杭州瑞里業績下滑，3月合併營收3.46億元，年減9.57％；第一季合併營收9.86億元、年減9.68％，惟六角旗下全球性品牌「Chatime日出茶太」布局有成，第一季門市仍淨增40家，穩固領先地位。

展望今年，「Chatime日出茶太」力拚總店數目標為1,500家，旗下天恩粉圓營運表現亦可望同步提升，且隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步恢復下，預期杭州瑞里與王座國際營收將可望逐步回溫，六角站穩市場領導地位，將隨景氣復甦，重返成長軌道。

六角表示，今年全球部份地區雖仍受到疫情干擾，但多數國家的經濟活動已回到常軌，第一季「Chatime日出茶太」新展店地區鎖定在澳洲、歐美與東南亞市場，淨增家數達40家；六角進一步表示，雖然第一季仍因兩岸新冠疫情升溫，致合併營收較去年同期略減，然「Chatime日出茶太」淨增家數擴大，可望明顯挹注高毛利的加盟權利金收入，加上集團持續進行開源節流，第一季獲利表現正向可期。

第一季「Chatime日出茶太」成長表現最佳為澳洲子公司，在於當地的新冠疫苗接種率在全球名列前茅，經濟生活幾乎已恢復正常，尤其澳洲2月總經數據-零售銷售額飆升9.1％，為歷史次高紀錄，澳洲子公司Chatime Group三月也交出年成長超過四成的漂亮成績單，在內需力道復甦強勁下，「Chatime日出茶太」已成功搶灘沖泡飲品市場，第一季已有四款沖泡式奶茶在澳洲龍頭超市Woolworths超市上架販售，且市場反應銷售熱烈，為公司增添新的營收成長動能。