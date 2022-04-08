英文有句諺語是這麼說的，當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗。來看美國這名11歲小男童克里斯汀（Christian），出生就患有嚴重裂面(facial cleft)，畸形狀態影響他眼睛、嘴唇和鼻子，讓他擁有一張特別的臉蛋。然而，他的樂觀豁達將上帝賦予這份禮物化為力量，堅持不進行整容手術，因為他相當滿意自己的樣子。

英國《太陽報》（The Sun）報導，男童的母親布坎南(Lacey Buchanan)向眾人分享兒子的故事，藉此讓同樣罹患罕見疾病的孩童對裂面更加認識。克里斯汀的面裂症狀是因胎兒時期，子宮內膜纏繞羊膜帶所引起，出生後一共接受12次的修復手術，但他選擇不進行整容手術。布坎南欣慰說道:「其實他生下來就眼盲，從未見過自己與別人的模樣，可能也是因為這樣才如此勇敢做自己。」

報導指出，布坎南從小就告訴兒子自己與眾不同，男童小小的心裡也知道長相常常引來側目。布坎南回憶起曾經有陌生人看見他直接大喊，「這小孩像狗一樣正承受痛苦，何不讓他走呢…」當時克里斯汀表情沒有任何沮喪，反而放聲大笑，試著轉念讓這些異樣眼光煙消雲散。

現在的他，對任何事物都充滿興趣，雙眼失明完全不阻撓他想學習的熱情，小提琴、空手道是他平時的興趣，現階段他知足常樂享受人生的幸福。