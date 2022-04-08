玉山國家公園區觀高地區，發現黑熊蹤跡。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園區內，黑熊數量超過100隻，塔塔加管理站保育巡查員，4月7日在八通關東埔至觀高11.5公里處，發現台灣黑熊出沒，因此提醒民眾，上山攜帶哨子或熊鈴，遇見黑熊時保持安靜、盡速離開現場。

玉山國家公園生態豐富，經過調查研究顯示，園區是台灣黑熊核心族群主要活動區域，黑熊超過100隻，族群數量概估約為全台黑熊族群的1／3至1／2，近年來，在塔塔加、瓦拉米都曾發現黑熊蹤跡。

玉管處塔塔加管理站保育巡查員，7日進行生態保育巡查時，在八通關東埔至觀高11.5公里處，發現台灣黑熊身影，立即以相機記錄影像，亦即，登山民眾很可能在山徑與黑熊相遇。

因此，玉管處提醒登山民眾，上山請攜帶熊鈴、哨子製造聲響，並結伴同行，如果看到黑熊，請保持冷靜盡速離開；食物必須妥善放置，以免味道溢散吸引黑熊，離開時請將垃圾、廚餘帶下山，避免引起黑熊等野生動物取食而干擾自然習性；如果發現黑熊，請通知玉管處（049）2773121或各管理站，或在玉管處官網「黑熊專區」通報。

玉管處從今年起，在塔塔加大鐵杉周邊，及瓦拉米步道登山口，不定期辦理黑熊駐點解說；另外，玉管處水里遊客中心目前正展示〈還鄉於熊歸檔玉山─踏訪有熊國》黑熊特展，提供有關黑熊知識、歷年研究成果；官網黑熊專區，還有梅山管理站同仁累積多年經驗，繪製的《熊熊遇見黑熊怎麼辦？》影片，榮獲今年內政部自製數位教材首獎，歡迎瀏覽增加對台灣黑熊的認識。