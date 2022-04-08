基隆愛心篩檢8日下午，在中正區發放快篩試劑，26個里共計50514人，市府依人口數比例約10％，配發到轄區20個領取站計5195劑，下午15時左右發送完畢；基隆市政府提醒，9日下午13時30分全市加碼發放，民眾須持身份證與健保卡領取，呼籲不要重複領取，讓有其他民眾也能有篩檢機會。

基隆市政府表示，如同前面發放行政區，中正區每個領取站，很早出現排隊人潮，砂子里不到12時30分就出現里民排隊，義重里在不到下午2時，在30分鐘內就已經發送完畢。

基隆市政府說明，不到下午15時，陸續還包括海濱、入船、真砂、新豐、正船、正濱、信義、德義、正義等10里已經發完，中正區人口數及大型社區最多的新豐里也已經提前完全領取完。

另一方面，基隆市政府評估後決定，9日下午13時30分至17時，同步在全市157里民活動中心或里辦公處進行第二波發送，預計再提供快篩試劑36595劑，領取必須持身分證或健保卡領取。

市府民政處長王榆森表示，目前全國疫情仍持續嚴峻，全市快篩試劑發送站資訊，經由里長與多重管道宣導，民眾領取篩檢非常踴躍，區公所也提前作業分裝，妥適安排防疫措施，領取動線在里長與志工協助前置作業下，讓市民在短時間內領取。