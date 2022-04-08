總統蔡英文家人確診須居家隔離，桃園市長鄭文燦6日曾參與蔡英文邀集的防疫會議，8日快篩陰性，將從即日起至16日採取自我健康監測。

新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦曾於6日參與蔡英文總統邀集的防疫會議，經中央流行疫情指揮中心建議，自即日起至16日採自我健康監測措施。

詹賀舜說，鄭文燦目前身體狀況良好，8日下午快篩結果為陰性，將依照指揮中心發布的自我健康監測規範及桃園市衛生局建議，處理各項工作安排事宜。