曾赴總統府參加防疫會議 鄭文燦快篩結果出爐 18:492022/04/08 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦8日下午快篩結果為陰性，將從即日起至16日採取自我健康監測。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文家人確診須居家隔離，桃園市長鄭文燦6日曾參與蔡英文邀集的防疫會議，8日快篩陰性，將從即日起至16日採取自我健康監測。 新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦曾於6日參與蔡英文總統邀集的防疫會議，經中央流行疫情指揮中心建議，自即日起至16日採自我健康監測措施。 詹賀舜說，鄭文燦目前身體狀況良好，8日下午快篩結果為陰性，將依照指揮中心發布的自我健康監測規範及桃園市衛生局建議，處理各項工作安排事宜。 #新冠肺炎 #台灣 #6日 #鄭文燦 #自我健康監測 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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