疫情導致全球供應鏈脫序，英國倫敦金屬交易所LME的鉛錠庫存，因供給來不及補足需求，目前只剩3.9萬噸，比去年同期的至少9萬噸，大減56％以上，也使得鉛錠價格在高檔盤整，鉛錠大廠泰銘（9927）確立第一季營收走揚，第二季如未出現基本面的變化、以及美元升值壓低鉛價，泰銘可望續唱凱歌。

泰銘8日公告3月營收9.61億元，年增37.35％，累計今年第一季營收24.25億元，年增18.90％。

泰銘發言人童新沅8日表示，LME的鉛錠庫存從去年第12月便持續下滑，從5萬多噸一路跌至4月5日的3.9萬噸，更比去年4月同期的庫存9萬到10萬噸，暴減逾56％。

童新沅指出，主要是供給來不及補足需求，因為在需求不變，廠商陸續提貨之後，鉛錠礦廠因疫情影響海運，運送至LME的鉛錠庫存的量，未能順利抵達所致。

也因此，使得LME的鉛錠維持在每噸2,300美元到2,400美元之間，也使得3月的LME鉛錠月平均價2,359.48美元，比今年2月的月平均價2,299.90美元，高約59.58美元，漲幅約2.59％。

他說，這一陣子，國際非鐵金屬的價格變動，已不及「妖鎳之亂」的奇怪現象，而是回歸基本面，因此，未來要關注的是，美國升息帶動美元走強，是否造成金屬價格的反向走勢？

泰銘今年第一季營收24.25億元，年增18.90％，法人說，由於鉛錠價格持續在高檔盤旋，因此，泰銘營收今年第一季吃下定心丸之後，第二季如未因經濟景氣而出現基本面的變化、以及美元升值壓低鉛價，泰銘表現可期。