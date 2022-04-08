新北市中和警分局協助走失男童與家人團聚。（中和警分局提供）

新北市中和警分局協助走失男童與家人團聚。（中和警分局提供）

熱心民眾牽著一位神情慌張的男童至新北市中和警分局安平派出所，民眾向警方表示在四號公園遊樂區看到男童和朋友玩耍，但過了許久男童家屬都沒有出現，疑似迷失兒童，因此請求員警協助。

男童到派出所時因緊張而不斷哭泣，小小臉龐充滿淚水，甚至不敢進到派出所內，警員王秀慧溫柔安撫男童，並耐心詢問他和誰一起出來玩？男童表示是和媽媽一同出來公園散步，然後去遊樂區和朋友玩溜滑梯，也告訴警察家住永和，並寫下自己的名字及母親的電話，但王員撥打數通電話都無人接聽。

警方隨即至四號公園內尋找男童母親，看到有名女子到處尋找孩童，疑似為男童母親，立即上前詢問並將女子帶返所，男童看到媽媽出現時破涕為笑，並立即奔向媽媽，母親也給予男童大大的擁抱，派出所志工和員警看到母子團聚也安心許多，男童母親表示因太焦急找尋孩子，忽略了員警撥打的數通電話，也向王員表達感謝之意。

中和警分局呼籲，幼兒走失地點最常見的就是「公園」及「賣場」，大多數情形都是家長一時疏忽讓孩童離開自己視線，走失當下通常家屬與孩子都會慌張地到處尋找對方，家長平時可告訴孩子如果走失時先在原地等待；另外，家長若發現孩子走失可就近至派出所求助，警方會動員全力協尋，分擔家屬內心焦慮，同時也需要熱心民眾向警方通報迷失兒童，盡早讓每個走失的孩子與家人相聚。