聖暉（5536）今日公布3月合併營收24.37億元，續創歷年同期新高，年增幅高達73.50％；第一季合併營收達53.78億元，同步改寫歷年同期新高，年增幅達50.42％！展望第二季，聖暉表示，審慎面對大陸疫情影響，且密切關注俄烏戰爭對原物料價格波動的影響，並於專案確認後快速鎖定專案成本，持續以高標準進行防疫措施，確保客戶工程服務不間斷。

聖暉表示，隨著5G、AI、IoT、車用等終端市場應用需求增加，加劇全球晶片市場供需失衡，不僅各國紛紛祭出扶植當地半導體產業政策，國際知名半導體大廠亦持續拉高資本支出、積極擴產，加上全球供應鏈重組趨勢催化下，聖暉多產業、多區域競爭優勢及感測儲能、電子零組件、生技產業及高階商辦等案件需求維持高檔，帶動旗下無塵室及機電整合工程施作進度，以及整體接單表現同步暢旺，不僅創造單月營收連續九個月刷新歷年同期新高，3月及今年首季營收分別繳出年增近74％、50％的優異成績。

聖暉進一步表示，集團積極整合機電工程、無塵室工程、TURNKEY服務及高科技製程設備等核心技能，服務業務版圖持續延伸，包括結合朋億（6613）、銳澤之氣體、化學供應系統之製程工程專業與二次配服務，持續深化無塵室機電整合、廠務與製程技術，奠定集團可滿足不同產業之各項服務需求，並保持良好工程品質與工程施作進度。