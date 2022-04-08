遠雄建設在高雄科工館第一排，推出「遠雄琢蘊」大樓預售案，去年第四季進場銷售，實價登錄最高每坪49萬元，創下三民區的區域高價，遠雄依照既定計劃，今年將在台南和高雄，新推5個建案，總銷合計176億元，鎖定首購和換屋族群。

「遠雄琢蘊」與台灣鳶屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）合作，在「遠雄琢蘊」接待中心打造「書是生活」友善鄰里閱讀空間，8日下午由遠雄房地產公司總經理張麗蓉、以及台灣鳶屋公司董事長兼總經理橋本龍之介、遠雄房地產行銷副總潘長俊、許文宗等人共同啟用，並邀請世界冠軍咖啡師王策，現場教學。

張麗蓉指出，這是遠雄首次在高雄的接待中心，與TSUTAYA BOOKSTORE合作，打造「書是生活」友善鄰里閱讀空間，主要是希望讓接待中心打破以往的界線，成為地方的新生活場域，讓鄰里可以輕鬆地走進來閱讀一本書、品嘗一杯咖啡、或是和三五好友，相約在這樣舒適的空間，閒散的談天，此外，也想讓未來的住戶，實際感受住進遠雄琢蘊後的生活，是一個以自然為核心的頂級工藝宅邸，每個角落都有放鬆、自由的舒適氛圍。

張麗蓉表示，基地2155坪基地的「遠雄琢蘊」，去年第四季進場銷售，預定2026年完工交屋，因此，在2026年取得使用執照、交屋之前，「書是生活」就是居民、住戶和客戶美好生活的體驗空間。

台灣鳶屋公司董事長兼總經理橋本龍之介說，走進「書是生活」，有如進到鳶屋書店的感覺，今年即將在新竹開設第七家分店的台灣鳶屋，不只是書店，而是要提供一個生活體驗的服務。

遠雄房地產公司總經理張麗蓉受訪表示，除了正在預售的「遠雄琢蘊」，遠雄今年在南台灣將推出5個新的建案，台南3個總銷合計80億元，高雄2個總銷合計96億元，總共達176億元，位於農16特區的「PARK 16」先行，大約是今年6、7月進場預售。

遠雄行銷協理楊士瑩指出，遠雄「PARK 16」總銷約26億元，產品規劃20坪到40坪，雖然市場傳出每坪售價將突破50萬元，不過，楊士瑩表示，考量成本，目前尚未定價。

至於「遠雄琢蘊」，遠雄行銷副總許文宗指出，去年第四季進場以來，已經售出逾40％，成交價介於38到49萬元，目前實登的49萬元，係三民區的區域高價。

許文宗表示，買家有40％左右來自三民區住民，另有部份屬於台積電員工在竹北的已購客戶、以及高雄在地醫師和高階公務人員，該案預定2026年完工交屋。

遠雄目前在高雄銷售中的豪宅成屋「THE ONE」，已經售出70％，遠雄行銷副總潘長俊表示，「THE ONE」，平均每坪開價介於45萬到55萬元之間，預估未來開放高樓層銷售之後，有機會上看每坪60萬元。

潘長俊指出，由於「THE ONE」位於高雄亞灣的特殊區位優勢與地標，詢問度高，加上台電「特貿三」已經脫標，因此，「THE ONE」跟國城建設的「定潮」，正迎整體向上發展的趨勢。