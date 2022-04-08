陳幸妤當年曾爆「誰沒有拿過我爸的錢？」引起軒然大波。（圖／中天新聞資料畫面）

前總統陳水扁7日召開記者會，強調國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，還公布1.3億元的21項餽贈支出細項。前民進黨主席施明德質疑扁「自證己罪」，破綻就是「你這些上億的現金是那裡搞來的？總統府的金流難道仍停留在菜市場的現金交易嗎？不用電匯，不用台銀本票？」讓他不禁想起阿扁女兒陳幸妤曾大聲吼叫：「民進黨人，誰沒有拿我家的錢？」兒子陳致中還曾帶當時的未婚妻去銀行看扁家租下的保險室，裡頭全是一綑一綑現金。

施明德今(8日)在臉書貼文表示，扁甘冒觸犯保外禁令，召開國際記者會強調國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，並公布「因公支出」的逐筆現金金額，這是一個錯誤示範，他從中看到扁又在公然自證己罪，扁洋洋灑灑列舉出所有支出，全是現金，有送款人的姓名、時間、地點。

施明德認為，扁看到的是自己「因公支出大於因公收入，所以沒有不法所得」，所以沒有貪污，他看到卻是，「這些上億的現金是那裡搞來的？總統府的金流難道仍停留在菜市場的現金交易嗎？不用電匯，不用台銀本票？」這就是破綻！

施明德指出，除非阿扁舉證，那些現金都是他叫幕僚一筆筆從銀行領出，而銀行是一定會留下記錄的，否則阿扁給的「國務機要費」全是來源不明的黑錢。而扁的記者會已證實扁犯了「財產來源不明罪」，用資助別人的錢在洗錢。

施明德回憶，紅衫軍時媒體報導過，阿扁兒子陳致中曾帶當時的未婚妻，去銀行看扁家租下的整室保險室，裡頭全是一綑一綑的現金；阿扁女兒陳幸妤也曾大聲吼叫：「民進黨人，誰沒有拿我家的錢？」施認為扁只是自曝用「財產來源不明」的現金，冒充「國務機要費」從事洗錢的證據，還想替貪污漂白。

施說，對一個曾經權傾一時的總統家族，如今卻淪為全家皆是貪污罪犯，想漂白是可以理解的。所以這幾年常有當年的紅衫軍戰友會私下或公開要求他挺身壓制一下阿扁，他曾公開為文表示：「我是反貪戰埸的大將軍，清理戰場的工作，不是我的任務。」

施明德說，他對阿扁一家的處境不是沒有同情心。多少民進黨戰友曾請他站出來替阿扁的未來求情：「你是紅衫軍總指揮，你的發言有一定的意義。」他總會說：「特赦阿扁的鑰匙，藏在阿扁的心中。」什麼時候向人民認罪，懺悔，就能獲得真正的解放。

施明德認為，韓國總統十之六、七都因貪污坐牢，總統卸任坐牢全世界比比皆是，不是台灣獨有。他曾為文說過，「阿扁不是全球貪污最多錢的總統，卻是犯後性狀最不良的總統」，這會教壞囝仔大小，讓台灣人建立不起是非對錯的典範。昨日，阿扁的國際記者會就又是一個錯誤示範。洋洋得意，他卻從中看到阿扁又在公然自證己罪。