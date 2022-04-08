許多人都渴望擁有豐厚的秀髮，偏偏隨著年齡增長，手中的頭髮越來越小把，越 L'EXCELLENCE功能醫學營養師劉馥萱表示，許多人都有髮量越來越少的困擾，也會好奇是否有哪些食材能幫助養髮，劉馥萱分析，其實頭皮健康和髮量與先天基因、後天日常生活作息及選用的洗潤髮品息息相關，若想要讓頭髮更豐厚，需要做全方面調整，再搭配飲食輔助，才有機會養出漂亮的秀髮。

▍1.攝取足量的優質蛋白質

頭髮最重要的原料就是胺基酸，需要補足豐富的蛋白質才能讓毛囊有足夠的原料來生長秀髮，許多在減肥瘦身的族群容易出現落髮狀況，原因就是在於過度節食導的蛋白質攝取不足夠，或是壓力太大造成消化吸收差。建議日常可以多補充蛋白質來幫助頭髮產生光澤度以及增加強韌度，例如海鮮、肉類、蛋、乳製品、堅果類等都是優質蛋白質。

▍2.適量補充含鐵食物

當人體缺鐵，體內的紅血球合成受阻，血液帶氧量不足，頭髮無法獲得足夠的營養，容易增加掉髮現象，建議平常可以適量攝取紅肉、牛肉、黑芝麻、鷹嘴豆、鴨血、內臟類、菠菜等富含鐵的食物，來幫助改善貧血現象。

▍3.適量補充維他命B群、含鋅食物

若缺乏B群容易造成落髮，因此平時可吃維他命B群，如B6、B12、葉酸及生物素。鋅是參與蛋白質合成的重要營養素，缺乏鋅也容易掉頭髮，可以多補充貝類、魚、肉來攝取。

▍4.適量補充含維生素C的食物

頭髮含大量的膠原蛋白，維生素C除了調節免疫力之外，能幫助增生膠原蛋白，預防頭髮乾澀及斷裂，建議多補充多樣化的蔬果，尤其現代人長期高壓或熬夜，免疫力差等狀況，把維生素C補足，除了能維持頭髮健康之外，能幫助抵抗壓力。最後還是提醒大家均衡飲食、適時紓壓、減少吃過度精緻的食物，擁有良好睡眠，才能有漂亮的秀髮。