教育局於學校家庭聯絡簿貼通知單鼓勵學生及家長踴躍接種疫苗。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

各縣市疫情延燒，桃園市長鄭文燦表示，為提升疫苗覆蓋率，鼓勵學生及家長施打疫苗，會持續透過學校家庭聯絡簿方式鼓勵家長盡速接種，教育局也在學校家庭聯絡簿上貼上通知單。

鄭文燦8日主持防疫會議時提及，市府也會持續透過學校家庭聯絡簿方式，鼓勵家長盡速接種，並規畫在11日至14日期間發放職棒樂天桃猿棒球比賽門票給有意願或已完成2劑疫苗預約接種的學生，以提升桃園國、高中生2劑疫苗接種率。

學校家庭聯絡簿貼通知單內容為「親愛的師生及家長您好，因應本土Omicron疫情升溫，國內已有多起學校因疫情辦理停課，呼籲12歲以上學生尚未完成2劑或家長尚未完成3劑COVID-19疫苗接種者，請盡速前往本市合約醫療院所或隨到隨打站接種疫苗，保護自己也保護他人...。」

教育局指出，目前已有2萬8438名教職員工完成接種第3劑疫苗，另有612名教職員工完成預約，校園教職員第3劑疫苗接種率已達94.17％，提升校園保護力。