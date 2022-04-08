迎接溫馨的五月，全台唯一位在山岳型國家公園內的五星級酒店-太魯閣晶英酒店推出兩款母親節蛋糕，要與花蓮在地的朋友以及前來山中過節的旅人一起為慰勞偉大的媽咪。烘培廚藝團隊以在地食材、融入減糖養身理念，推出香甜濃郁的「馨綻光芒」芒果生乳酪起司，以及清爽綿密的「紫享愛妳」紫米紅棗起司，兩款均為7吋、售價1,380元。此外，女性房客於5月7日至8日母親節當週週末預訂沐蘭SPA「旅人最愛」療程，還會加碼贈送15分鐘紓壓體驗，太魯閣晶英要用甜蜜且健康的美味，以及放鬆身心靈的芳香療程寵愛媽咪。

太魯閣晶英酒店即日起推出的兩款限量母親節蛋糕，皆以台灣原生穀物「油芒」為基底，讓原住民傳統食材華麗變身，蛋糕造型則是以黃色及紅色康乃馨為設計靈感，增添高雅的視覺效果。「馨綻光芒」芒果生乳酪起司蛋糕，有著金黃耀眼的色彩，內餡是以屏東愛文芒果與北海道十勝起司製成的生乳酪，口感輕盈、乳香四溢，搭配主廚自製的芒果醬帶出爽口的酸，夾心則融入清脆爽口的青梅庫利，讓整體層次更為豐富迷人。

「紫享愛妳」紫米紅棗起司蛋糕，有著象徵母親濃烈愛意的紅色外型，以苗栗公館紅棗製成的起司蛋糕搭配質地鬆軟的帕馬森戚風蛋糕，內餡採用台東池上黑米與法國頂級巧克力MICHEL CLUIZEL 45％製成奶油香堤，不僅富含豐富天然花青素、膳食纖維等營養元素，享受甜點的同時更能顧及媽咪的健康。上述兩款蛋糕自4月22日起開放預訂，取貨期間為4月25日至5月8日，每款每日限量，敬請於取貨前三日預訂，自取地點為太魯閣晶英酒店一樓福利社或捷絲旅花蓮中正館，訂購專線(03) 869-1158轉3815福利社。

全面呵護媽媽身心 從內而外綻放美麗光彩於山中享受大自然美景的同時，也歡迎預訂一場奢華的SPA芳療體驗，位於酒店一樓的沐蘭SPA為晶華國際酒店集團自創的芳療品牌，每間芳療室皆有大片玻璃窗，面峽谷與溪水，體驗療程之際還可飽覽山水景緻。5月7日及8日入住的房客預訂價格3,800元的「旅人最愛」療程，將再贈送15分鐘紓壓體驗，在峽谷山水的美麗樣貌裡，讓媽媽擁有最美好的舒壓時光。「旅人最愛」深受消費者推崇及喜愛，承襲印度數百年傳統按摩技法，並融合夏威夷Lomi-Lom古老療法及中式按摩，以天然植物精萃深層滋潤媽咪肌膚，重現柔嫩光澤。