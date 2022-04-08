推拿師淪惡狼！台中1名女子小芳（化名）日前到養生館做推拿，推拿師要求她脫掉褲子與內褲，全身呈現跪趴「狗爬式」姿勢在整復床上，她照做後竟發現對方偷偷拿手機在後方拍照，警方事後在對方手機內發現138張不同女子的私密處特寫照，一審依猥褻罪判1年6個月徒刑，經上訴改判緩刑3年。

判決書指出，男子擔任推拿師，2年前9月他為店裡常客小芳做腰部推拿，先是拉上布簾製造獨處空間，又以要塗抹藥膏為由，要求小芳將褲子與內褲脫到腳踝處，讓對方雙手趴著、兩膝跪在整復床上呈現跪趴「狗爬式」姿勢；起初小芳不願配合，男子還嗆她質疑專業，並提供書本內容，最後小芳真的配合照做。

小芳當時僅穿著內衣，下半身赤裸趴在床上，後來她發現男子遲未推拿，轉頭發現男子竟偷拿著手機偷拍自己，男子當下還拒絕提供手機，她最後報警，警方在男子手機相簿發現高達138張女子私密部位照片；不過男子在法庭辯稱當時是因小芳的衣物不易推拿，才會讓對方脫下，曾有要對方回家換衣服，而拿手機只是看訊息，並非拍照。

此外，男子辯稱手機內的照片是經過當事人同意，他會向對方解釋如何推拿，是後就會刪除；不過法官認為男子上百張的照片多是私密處特寫，難看出有推拿療效，且解釋推拿不須拍照，口述、繪圖即可，一審依猥褻罪判男子1年6個月徒刑，男子上訴後改判緩刑3年，緩刑期間付保護管束。