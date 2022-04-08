對於總統蔡英文因為4日與家人餐敘，其中一位家人今午篩檢確診，蔡英文預計將隔離至4月14日一事，國民黨立委洪孟楷表示，總統施打了三劑高端疫苗，到底體內的抗體還有多少？他呼籲醫療團隊應儘速確認正副總統體內抗體，有必要補打國際認證疫苗就快建議施打！這才是以身作則對抗病毒的最好方式！

總統官邸今天（8日）午間通報有確診案例足跡，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文於連假期間4月4日，於官邸與11名家人餐敘。其中一位家人今午因身體不適就醫篩檢確診。雖然當天官邸餐敘彼此間設有隔板，總統與確診家人間隔約3公尺，但依指揮中心防疫規定並考量國安因素，總統將於官邸進行隔離，自接觸日隔日4月5日起算，預計將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理至4月21日。因此，自即刻起至4月14日，總統公開行程皆暫停。

國民黨立委洪孟楷今（8）日在臉書表示，總統施打了三劑高端疫苗，到目前也已經三個月過去了，到底體內的抗體還有多少？醫療團隊應儘速確認正副總統體內抗體，有必要補打國際認證疫苗就快建議施打！這才是以身作則對抗病毒的最好方式！

洪孟楷認為，面對來勢洶洶、且可能會有大規模感染的Omicorn病毒，任何人都不能掉以輕心！尤其是總統副總統更是需要健康才能穩定國家，建議醫療團隊盡速確認正副總統的抗體值，經評估有需要補打國際合格認證疫苗就請建議快施打，別再死忠了！別拿身體開玩笑、也別拿國家開玩笑！

他強調，強調病毒不會分顏色，只能一切以科學數據來判斷。雖然跟總統的政黨立場不同，但絕對不樂見有任何的閃失或意外。醫療團隊該給總統的建議，就請本於專業好好判斷！別再有任何意識形態了！